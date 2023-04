Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “I top club vogliono Tomori”

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, dovrà anche stare attento alle possibili offerte per i suoi top: Tomori piace in Premier

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di alcuni giocatori, per rinforzare la rosa. La dirigenza rossonera, potrebbe sondare il mercato internazionale, alla ricerca dei giusti profili. Occhio, però, anche alle possibili offerte per i top del Diavolo. Maldini e Massara, potrebbero dover tenere duro per alcuni dei loro talenti. Dall'Inghilterra arrivano delle voci su Fikayo Tomori. Il difensore del Milan, ha avuto parecchi alti e bassi in questa stagione, ma resta un punto fermo di Pioli. Ecco le ultime