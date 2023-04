Youth League, dove vedere Hajduk Spalato-Milan in diretta tv e streaming

Nella giornata di venerdì 21 aprile, alle ore 18:00, andrà in scena il match tra l' Hajduk Spalato e il Milan Primavera , valido come semifinale della Youth League . Il teatro dell'incontro sarà lo 'Stadio di Ginevra', dove si svolgeranno tutti gli incontri della Final Four . Grande attesa, quindi, per i ragazzi allenati da Ignazio Abate , chiamati ad un'altra grande partita per replicare quanto fatto con l' Atletico Madrid e per continuare a vivere questo sogno.

Hajduk Spalato-Milan in esclusiva su 'Sky'

Ma dove sarà visibile questo incontro tanto atteso non solo dai ragazzi del Milan Primavera, ma anche da tutti coloro che seguono da vicino il settore giovanile rossonero? Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali 'Sky'. In diretta tv la sfida potrà essere seguita su 'Sky Sport Uno', mentre in streaming la visione sarà possibile tramite 'Sky Go' o 'Now TV'. LEGGI ANCHE: Milan, Champions: Pioli e Maldini come Ancelotti e Galliani nel 2007