Milan Primavera, Abate e i suoi ragazzi sognano la Youth League

'attesa sta per finire. Tra poche ore, alle 18.00, si terrà una delle partite più importanti della stagione per il Milan Primavera allenato da Ignazio Abate . I giovani rossoneri, che stanno vivendo più di qualche difficoltà in campionato, vogliono continuare a credere nel sogno di conquistare la Youth League e il penultimo atto li vedrà affrontare un avversario tutt'altro che semplice, l' Hajduk Spalato .

Il Milan Primavera, però, si è reso protagonista di un cammino importante, durante il quale ci sono stati anche successi insperati, che non hanno fatto altro che alimentare le speranze e i sogni di questi ragazzi. In primis c'è stata la fase a gironi, chiusa in testa a quota 14 punti davanti a Salisburgo, Dinamo Zagabria e Chelsea. Non solo i rossoneri si sono piazzati al primo posto nel loro raggruppamento, ma lo hanno fatto da imbattuti.