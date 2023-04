Milan, Champions: Pioli e Maldini come Ancelotti e Galliani nel 2007

Venti anni fa il Milan , si legge, si impose nell’euro-derby e volò a Manchester a vincere la Champions contro la Juventus , iniziando così la seconda epopea internazionale dell’era berlusconiana. Allora in panchina c’era Ancelotti . Se fosse stato eliminato dall'Inter, probabilmente avrebbe terminato in anticipo la sua storia sulla panchina del Milan , proseguita invece fino al 2009 con otto trofei fra cui due Champions, un Mondiale per club e uno scudetto. A sostenerlo in tutto e per tutto, ci fù Adriano Galliani.

Ora è il turno di Pioli, arrivato in rossonero come seconda scelta, ma sempre sostenuto da Maldini: insieme hanno costruito il nuovo Milan. Il feeling fra Pioli e Maldini è uno dei punti di forza di questo Milan. I due condividono la stessa filosofia. Per Maldini il tecnico emiliano incarna lo stile Milan; Pioli si è subito affidato a Paolo. Insieme sono maturati, come allenatore e come dirigente. Hanno vinto uno Scudetto lo scorso anno e ora hanno la possibilità di arrivare in finale di Champions League. Il 24 gennaio dopo Lazio-Milan 4-0, Maldini difese così il tecnico: «Se è confermata la fiducia? È una domanda che speravo di non sentire e ovviamente devo rispondere di sì. Siamo secondi, abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso e siamo qualificati agli ottavi di Champions: capisco le critiche, ma guarderei i fatti».