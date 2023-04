Calciomercato Milan – Sfida infinita col Napoli: duello per un attaccante

Il Milan si è qualificato alle semifinali di Champions League, dove affronterà l'Inter, in una doppia sfida fondamentale. Al momento, infatti, i rossoneri sono quinti in classifica e rischiano di non giocare la prossima edizione della massima competizione europea: gli introiti della semifinale, potrebbero essere utilizzati e investiti nella prossima sessione di calciomercato, per rinforzare ulteriormente la rosa.