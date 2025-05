Gullit sul Milan: “Mi dispiace per Maldini. Ibra fa del suo meglio, ma serve chiarezza”

Sul Milan che, senza coppe, potrebbe replicare quanto fatto dal Napoli: "Non saprei, bisogna capire cosa succede nella società. Mi dispiace che figure importanti, come Paolo Maldini, non ci siano più. Sono cose che mi infastidiscono. Zlatan Ibrahimović si è ritrovato a ricoprire un ruolo che non aveva mai fatto, penso che stia facendo del suo meglio".