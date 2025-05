Gullit critico sul Milan: “Peccato essere scivolati così in basso. Su Reijnders…”

Gullit senza filtri sul Milan: "Reijnders vuole vincere, è un giocatore forte"

Sul Milan: "E' un peccato che il Milan sia scivolato così in basso in classifica. Spero che possa trovare una formula per risalire ai vertici perché quando tu vedi la squadra non puoi pensare che sia male. I giocatori non sono male, non so cosa stia succedendo".