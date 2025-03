Gualtieri: “Al Milan manca continuità. I giocatori stanno con Conceicao”

Carmine Gualtieri , ex calciatore ed ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', soffermandosi in modo particolare sul Milan di Sérgio Conceicao . A suo dire, infatti, i rossoneri hanno dimostrato di essere forti e di stare uniti con il proprio allenatore. Non solo, perché poi riconosce l'elemento mancante, ovvero sia la continuità, oltre al fatto di non sapere di essere una squadra forte. Infine la chiosa sul possibile esonero del tecnico lusitano. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Gualtieri individua cosa manca ai rossoneri: poi difende Conceicao e fa notare ...

"Il Milan ha dimostrato di essere forte e di stare con l'allenatore. Nel primo tempo i rossoneri non hanno fatto bene ma i cambi hanno dato qualcosa di diverso. Esonero di Conceicao in caso di sconfitta? In Italia se le cose non vanno bene si accusa subito l'allenatore. È normale che i giocatori possano avere difficoltà se si cambiano due tecnici. Cosa manca a questo Milan? La continuità. Questo gruppo non sa ancora di essere una squadra forte. Ai rossoneri manca continuità, l'ho visto contro l'Empoli e anche lì nel corso del primo tempo non ha fatto bene".