Gravina: “La finale di Champions League a Milano sarebbe straordinaria”

Il presidente della FIGC , Gabriele Gravina , ha detto la sua in merito alla candidatura di Milano per la finale della Champions League nel 2026 o 2027. Ecco le sue parole riportate da TMW:

"La scelta di candidare Milano ad ospitare la finale di Champions League è in continuità con la politica della Figc di aprire sempre di più il Paese all'Europa e di valorizzare gli asset infrastrutturali per i grandi eventi. Ho sentito il sindaco Sala, che si è detto entusiasta, lavoreremo insieme per regalare a Milano e all'Italia un'esperienza straordinaria di spettacolo e condivisione, una delle più entusiasmanti che il calcio possa regalare".