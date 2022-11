Globe Soccer Awards, Maldini e Massara premiati come Direttori Sportivi dell’anno

Grande riconoscimento per i dirigenti del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara. Entrambi, infatti, hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento al 'Globe Soccer Awards', evento organizzato a Dubai. Maldini e Massara sono stati nominati come 'migliori direttori sportivi dell'anno'.

"Grazie, è un grande onore. È un nuovo capitolo per me. Abbiamo una visione comune nel calcio, ma in generale condividiamo i principi della vita, è molto facile per me lavorare con lui", le dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini sul palco dopo aver ritirato il premio. Ibrahimovic: "Ho tanta voglia di tornare. Scudetto? Ci crediamo sempre".