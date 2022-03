Giuliani: “Ibrahimovic? In partite così potrebbe essere l’arma in più” | News

Fulvio Giuliani, noto giornalista, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, tornato a disposizione di Pioli per la gara di stasera contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Fulvio Giuliani ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic all'interno di una partita come quella di stasera. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che Ibrahimovic faccia parte di quella strettissima cerchia di giocatori che anche se si accomoda in panchina i compagni sentono l'ondata emotiva della sua presenza. Gli avversari ogni tanto buttano lo sguardo se si riscalda, si alza dalla panchina, perché anche cinque minuti di uno così, in partite magari bloccate, potrebbe essere un'arma in più".