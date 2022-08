Giudice: “Yankees azionisti del Milan? E’ qualcosa di epocale” | News

Intervenuto sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti, Alessandro Giudice ha parlato del Milan e del passaggio di proprietà a RedBird. Queste le dichiarazioni dell'economista: "Oggi è un giorno forse storico per il club. Ogni volta che c’è un cambio di proprietà c’è un pezzo di storia che si scrive, in questo caso secondo me c’è proprio il passaggio ad una tipologia di proprietà completamente diversa non solo da quelle del passato ma anche da quelle che abbiamo negli altri club italiani. Ci sono proprietà americane, però RedBird è un fondo specializzato nel business nello sport con legami importantissimi. Il fatto che entrino gli Yankees come azionisti di minoranza del Milan secondo me è epocale. È un traino pazzesco, non è mai successo che è una franchigia americana entri in un club italiano di Serie A. Ci sono tante novità di cui il Milan potrà essere un laboratorio".