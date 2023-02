Giroud: “Non sono pronto a togliermi la maglia della Francia”

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France 2, soffermandosi più che sull'esperienza in rossonero, sulla carriera nella nazionale francese. Il transalpino ha detto di non volersi precludere la possibilità di continuare a giocare con la Francia e di non volersi togliere una maglia che porta nel cuore. Di seguito le sue parole.

Le parole di Olivier Giroud sulla Francia

"Spero che ci saranno più emozioni. Non sono ancora pronto per appendere le scarpe al chiodo e togliermi questa maglia della Francia che porto nel cuore. Sono motivato ad andare avanti e ho anche la forma fisica per farlo, mi sento bene. Per ora sono ancora disponibile per la Nazionale". Milan, il sogno (impossibile?) di mercato di Maldini e Massara >>>