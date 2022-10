Giroud: “Contro il Chelsea avevamo cinque titolari assenti, va tenuto conto”

Intervistato da 'RMC Sport', Olivier Giroud ha parlato della partita contro il Chelsea. Queste le sue dichiarazioni: "Eravamo desiderosi, in particolare Tim (Bakayoko), Tomori ed io, che giocavamo al Chelsea, di fare una grande impressione in questo doppio confronto. Il fatto è che, anche se non ho intenzione di nascondermi dietro, avevamo quattro o cinque titolari assenti. A questo livello bisogna tenerne conto, ma avevamo il girone per competere con il Chelsea. Abbiamo avuto un po' di mancata partita lì, volevamo rimediare nella partita di ritorno. La carta sta tirando fuori un po' il tappeto da sotto i nostri piedi, anche se abbiamo iniziato molto bene la partita. Peccato per il rosso che per me è molto difficile da prendere".