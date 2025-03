Giménez: “Voglio un titolo con il Milan. Sono qui per questo”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Sull'iniezione di fiducia che può derivargli dalla vittoria della CONCACAF Nations League con il Messico, Giménez ha dichiarato quanto segue: «Vincere aiuta a vincere. Ora però un titolo lo voglio con il Milan. Sono qui per questo». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, via Maignan? Il nome del sostituto lascia di stucco >>>