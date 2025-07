Lo stesso Santiago Gimenez qualche giorno fa ne aveva già parlato così: "Sono tranquillo riguardo alle voci. Mi sono già abituato a questo tipo di discorsi. Sono appena arrivato al Milan e la gente già dice che me ne andrò. Non mi preoccupa. Mi concentro sul migliorare me stesso, non sul dimostrare nulla agli altri. Mi sento a casa. Sto vivendo il sogno di giocare per un club come il Milan. Ci sono state voci secondo cui potrei andarmene, ma ho parlato con il consiglio di amministrazione e lo staff tecnico, e il piano è che rimanga. Voglio dare il meglio di me la prossima stagione, soprattutto con la Coppa del Mondo all'orizzonte".