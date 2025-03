Santiago Gimenez , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Excelsior', soffermandosi in modo particolare sul suo presente in rossonero e sul rapporto con il tecnico Sérgio Conceicao . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Gimenez sorprende su Conceicao: che rivelazioni! E sul futuro al Milan è chiarissimo

Sul suo arrivo al Milan: "Conoscevo già la grandezza del Milan, ma una volta che sei qui, la vedi raddoppiata o triplicata. È enorme, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Mi vedo vincere trofei importanti con il Milan. Voglio essere un leader per questo club storico, ma anche per la nazionale messicana".