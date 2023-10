Gianni Vio: “Con Pulisic il Milan ha preso un’atleta importante e giovane”

"Pulisic arrivava dal Chelsea, è già un giocatore di grande livello. Il Milan ha preso un atleta importante, seppur ancora giovane. Al Chelsea non è andata bene ma penso che era un discorso generale che ha coinvolto tutti i giocatori. È un ragazzo che non fa mai pesare di essere il capitano e tra i più importanti della squadra. Da questo punto di vista è speciale". LEGGI ANCHE: Milan, Adli: "Credete in me, darò tutto per questa maglia" >>>