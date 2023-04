Ghoulam: “Bennacer fortissimo, dà fisicità al centrocampo del Milan”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Faouzi Ghoulam ha parlato in vista di Napoli-Milan , cruciale match di ritorno dei quarti di Champions League . L'ex difensore azzurro, infatti, ha analizzato l'importanza di un giocatore come Ismael Bennacer , definendolo come centrocampista che garantisce grande fisicità nonostante la statura. L'attuale terzino dell' Angers ha giocato assieme al numero 4 rossonero con la maglia della nazionale algerina.

Ecco le parole di Faouzi Ghoulam su Bennacer a poco tempo dal fischio d'inizio di Napoli-Milan: "E' fortissimo, è molto intelligente in campo. E' un giocatore calmo fuori dal campo, mentre in campo vuole mordere il pallone. Nonostante non sia tanto alto, dà grande fisicità al centrocampo del Milan".