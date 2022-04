Gentile: “Scamacca? Passare al Milan non lo spaventa, ha carattere”

Riccardo Gentile, noto giornalista e telecronista, ha rilasciato delle dichiarazioni su un possibile trasferimento al Milan di Scamacca

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Riccardo Gentile ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile trasferimento al Milan di Gianluca Scamacca. Questo il suo intervento: "Ha le qualità giuste. E' arrivato un po' tardi, si pensava potesse sbocciare un po' prima. Credo che passare al Milan non lo spaventa, ha carattere. Poi farebbe bene anche al calcio italiano: è importante che il centravanti dell'Italia possa indossare la maglia del Milan". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, idea in attacco.