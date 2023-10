Cassano al veleno: “Pulisic? Fallo di mano scandaloso. VAR in malafede”

In merito alla questione si sono espressi in tanti, tra dirigenti, ex arbitri ed ex calciatori. Tra questi c'è stato anche Antonio Cassano che durante il consueto appuntamento con la 'Bobo Tv' ha parlato addirittura di malafede da parte del VAR. Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Antonio Cassano sul tocco di Christian Pulisic — "Era fallo di mano netto, ma in Italia va tutto al contrario. L'arbitro non ha colpe, ma il VAR? Il fallo di mano era clamoroso, hanno mille immagini, perché ogni volta succede contro le big? Dove è scritto che il Genoa che fa una grande partita non debba portare a casa punti? Una merdata, io parlo di malafede del VAR. Le telecamere ci sono e quella è mano, è scandaloso. Se il VAR fa così va abolito, se c'è gente perbene può aiutare sennò no".

