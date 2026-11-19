Stephan El Shaarawy è tornato a parlare della sua esperienza al Milan, ricordando gli anni più importanti della sua crescita calcistica e personale. L'attaccante, oggi al Genoa, ha ripercorso in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport alcune tappe della propria carriera, soffermandosi soprattutto sul periodo vissuto in rossonero tra il 2011 e il 2015. Un'avventura caratterizzata da grandi soddisfazioni, ma anche da momenti difficili che hanno inevitabilmente condizionato il suo percorso.

Il Milan e la stagione della consacrazione

Ilnon ha dubbi quando deve individuare il momento più significativo della sua esperienza milanista. "Il secondo anno è stato il più prolifico della mia carriera, il più bello della mia carriera", ha dichiarato, riferendosi alla stagione. Un'annata nella quale El Shaarawy si impose come uno dei protagonisti della squadra, conquistando spazio e responsabilità in un Milan che stava attraversando una fase di cambiamento.

Arrivato a Milano nell'estate del 2011, il giovane attaccante riuscì progressivamente a ritagliarsi un ruolo importante, diventando uno dei volti più rappresentativi della nuova generazione rossonera. In quella stagione mise in mostra le proprie qualità tecniche, la velocità e la capacità di trovare la porta, attirando l'attenzione anche al di fuori dei confini italiani. In totale, con la maglia del Milan, ha collezionato 102 presenze, realizzando 27 gol e servendo 13 assist.

Gli infortuni e la decisione di lasciare i rossoneri

Dopo la stagione della consacrazione, però, il percorso di El Shaarawy prese una direzione più complicata. A condizionarlo furono soprattutto due infortuni, che lo costrinsero a rimanere lontano dal terreno di gioco per lunghi periodi. "Negli anni successivi ho avuto due infortuni che mi hanno tenuto fuori tantissimo tempo. Non sono stati periodi semplici. Non giocavo ed ero frustrato", ha raccontato.

Un passaggio difficile, nel quale il sostegno della famiglia si rivelò fondamentale per riuscire a superare le difficoltà. "Ho avuto tanto sostegno dalla mia famiglia che mi ha aiutato a rialzarmi", ha aggiunto l'attaccante, spiegando come a un certo punto fosse arrivato il momento di cambiare aria e provare una nuova esperienza. La separazione dal Milan maturò proprio in un periodo nel quale il giocatore cercava di ritrovare continuità e serenità dopo le tante problematiche fisiche.

La copertina di FIFA 14 e un mondo più grande di lui

Nel corso dell'intervista, El Shaarawy è tornato anche su uno dei simboli della sua popolarità raggiunta durante gli anni rossoneri:. Un riconoscimento che testimoniava quanto fosse diventato rapidamente uno dei giovani calciatori più conosciuti del panorama italiano e internazionale.

"Capitò tutto velocemente, un anno molto intenso dentro e fuori dal campo: i primi contratti con gli sponsor, le prime pubblicità, le prime copertine", ha ricordato. "Ti trovi dentro un mondo molto più grande di te, che sicuramente non è facile gestire. Ci è voluto equilibrio per gestire i momenti buoni e quelli negativi", ha spiegato il Faraone, sottolineando quanto quell'esperienza lo abbia fatto crescere anche fuori dal campo.

Dal Monaco alla rinascita con la Roma

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Dopo l'addio al Milan, El Shaarawy scelse di trasferirsi al, ma anche quella parentesi non si rivelò semplice. La svolta arrivò con la, che gli offrì l'occasione di rilanciarsi. Il suo esordio con la maglia giallorossa fu subito speciale, con un gol di tacco al volo sotto la Curva Sud. "Per fortuna arrivò la Roma: un cambiamento netto, una rinascita", ha ricordato.Oggi, con il ritorno al Genoa, El Shaarawy sta vivendo una nuova fase della propria carriera. Il ricordo del Milan, però, resta legato al periodo nel quale riuscì a esprimere al meglio il proprio talento e a raggiungere una popolarità straordinaria. Il secondo anno in rossonero rimane, nelle sue parole, il punto più alto: una stagione che gli ha lasciato ricordi indelebili, nonostante le difficoltà che sarebbero arrivate successivamente.