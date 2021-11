Gazidis: “Al mio arrivo, la mia ambizione era portare il club ai vertici in Italia e in Europa”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta live sul canale Twitch dei rossoneri

Intervenuto in live sul canale Twitch del Milan, Ivan Gazidis ha parlato del lavoro extra campo del club. Queste le parole dell'amministratore delegato rossonero. "Si, queste cose sono un lavoro di squadra. Ci sono molte persone, ma all'inizio quando sono arrivato al Milan ho detto che la mia ambizione era avere ancora un club ai vertici di calcio in Italia e in Europa, giocando con uno stile divertente e progressista. Anche con stabilità finanziaria e giocare in un nuovo stadio, nel più bello del mondo. Quando sono arrivato tre anni fa c'erano molte cose da fare. Non abbiamo finito, ma a questo punto credo che tutti noi possiamo vedere che stiamo nel percorso giusto. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, siamo più vicini alla nostra destinazione insieme. Se non insieme, non è possibile. Questo sentimento è importante. Un club alla fine non è un semplice agente, ma è un'istituzione sociale. E' una comunità di persone, insieme per ragione di sentimento, del cuore. Queste cose devono essere capite per avere un grande club. I sentimenti sono molto importanti. Infatti sono più importanti di tutto perché insieme tutto è possibile. Se siamo insieme, se abbiamo gli stessi sentimenti, tutto è possibile. Credo che vediamo adesso questa visione, sta diventando sempre più chiara ogni giorno".