Il doppio ex Gianluca Gaudenzi ha voluto parlare del match di questa sera tra Milan e Cagliari: i consigli dell'ex rossonero...

Il Milan si gioca tutto in soli 90 minuti. Questa sera presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, ultima partita della Serie A 2025-2026, valida per l'accesso alla prossima edizione della Champions League. L'obiettivo è uno solo: conquistare i 3 punti e volare in Europa. A parlare del match di questa sera, però, è stato il doppio ex Gianluca Gaudenzi, il tutto ai microfoni di Tuttocagliari.net.