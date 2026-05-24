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Gaudenzi: “Ecco perché sarà fondamentale per il Milan sbloccare subito il match”

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Il doppio ex Gianluca Gaudenzi ha voluto parlare del match di questa sera tra Milan e Cagliari: i consigli dell'ex rossonero...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan si gioca tutto in soli 90 minuti. Questa sera presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, ultima partita della Serie A 2025-2026, valida per l'accesso alla prossima edizione della Champions League. L'obiettivo è uno solo: conquistare i 3 punti e volare in Europa. A parlare del match di questa sera, però, è stato il doppio ex Gianluca Gaudenzi, il tutto ai microfoni di Tuttocagliari.net.

Milan, Gaudenzi: "Decisivo il primo tempo"

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"Il massimo della vita per i rossoneri è proprio incontrare una squadra già salva e, quindi, teoricamente sazia. Ma attenzione: queste sono proprio quelle partite che sembrano già decise alla vigilia ma che poi, se prendono una certa piega, rischiano di diventare pericolosissime. Ecco perché sarà fondamentale per il Milan sbloccare subito il match: se il primo tempo si dovesse chiudere sullo 0-0 o se dovesse trovarsi in vantaggio il Cagliari Maignan e compagni verrebbero assaliti da mille paure. E la rimonta potrebbe rivelarsi estremamente complicata. Insomma, secondo me sarà decisivo il primo tempo.”

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L'analisi fatta da Gaudenzi centra il punto più importante di tutti: la sfida di stasera non è solo una questione legata alla prestazione dei singoli, ma di tenuta mentale. Il match, infatti, dovrebbe essere sbloccato subito dai rossoneri che, avanti di un gol, sentiranno e gestiranno meglio la pressione della partita.

La qualificazione in Champions League, oltre a far ritornare la squadra rossonera in quella che è stata la sua casa per svariati anni, permetterebbe ai rossoneri di avere più budget a disposizione per quello che sarà il mercato estivo. In caso di Europa, infatti, il Diavolo affonderà definitivamente per Leon Goretzka, obiettivo principale per rinforzare la mediana.

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