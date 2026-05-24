Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica
L'analisi fatta da Gaudenzi centra il punto più importante di tutti: la sfida di stasera non è solo una questione legata alla prestazione dei singoli, ma di tenuta mentale. Il match, infatti, dovrebbe essere sbloccato subito dai rossoneri che, avanti di un gol, sentiranno e gestiranno meglio la pressione della partita.
La qualificazione in Champions League, oltre a far ritornare la squadra rossonera in quella che è stata la sua casa per svariati anni, permetterebbe ai rossoneri di avere più budget a disposizione per quello che sarà il mercato estivo. In caso di Europa, infatti, il Diavolo affonderà definitivamente per Leon Goretzka, obiettivo principale per rinforzare la mediana.
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