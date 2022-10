Gattuso dimentica il Milan: “Scudetto? Spero lo vinca il Napoli”

Gennaro Gattuso è stato indubbiamente uno dei giocatori più amati dai tifosi del Milan. Nel corso della sua avventura da calciatore, durata ben 13 anni, 'Ringhio' non ha mai fatto mancare impegno e spirito di appartenenza. A questi anni se ne aggiungono due da allenatore, per un totale di 15 con addosso i colori rossoneri. Eppure l'anno e mezzo a Napoli pare sia riuscito ad avere la meglio. Raggiunto dai microfoni de 'Le Iene', Gattuso ha parlato dello scudetto, affermando di sperare in una vittoria dei partenopei. Queste le dichiarazioni.