Per il Milan è quasi tempo di tirare le somme. L'ultima partita di campionato contro il Cagliari metterà in palio un obiettivo molto importante, decisivo sia per le sorti societarie che sportive: contro il rosssoblù, i ragazzi di Allegri si giocheranno l'accesso in Champions League . Con tre punti, infatti, il Milan ritornerà nell'Europa che conta. Senza Champions, il futuro in rossonero di diverse pedine risulterebbe in bilico, incluso quello di Massimiliano Allegri. A parlare di ciò è stato anche Luigi Garzya, ex difensore di Torino, Roma e Lecce tra le altre.

Milan, dalla Champions alle parole di Garzya

Durante l'arco della stagione, la squadra rossonera ha subito diversi cambiamenti. A tratti, la squadra ha espresso un calcio brillante e convincente, conquistando risultati molto positivi in momenti delicati. In tutto ciò, però, come sappiamo la squadra ha attraversato anche momenti negativi, che hanno fatto lasciare per strada diversi punti fondamentali.