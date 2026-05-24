Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica
Nonostante tutto cio, però, i rossoneri si giocano comunque l'accesso alla Champions League fino all'ultimo respiro. Il Cagliari di Pisacane, invece, non ha nessun tipo di pressione: la squadra ha già conquistato la salvezza.Ecco, di seguito, le parole di Garzya rilasciate ai microfoni di TMW Radio:
"Per me alla fine rimarrà al Milan, ha centrato l'obiettivo. Poi non ci sono tante piazze libere. La Nazionale è un rischio, perché non ci sono tanti giocatori bravi. Cosa può fare anche uno come lui?"
La permanenza di Allegri, infatti, è molto fondamentale. In un Milan in 'bilico', la sua conferma darebbe continuità al progetto iniziato lo scorso anno. Inoltre, per un fattore economico, sarebbe difficile esonerare il tecnico livornese.
Attualmente, Massimiliano Allegri percepisce 5 milioni all'anno fino al 2027 che, in caso di qualificazione centrata, si allungherebbe di un'ulteriore anno a 6 milioni netti a stagione. Da un lato economico, infatti, il Milan si troverebbe in una posizione molto complessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA