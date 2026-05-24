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Garzya su Allegri: “Per me alla fine rimarrà al Milan. Nazionale? E’ un rischio”

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Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luigi Garzya ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Allegri al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Per il Milan è quasi tempo di tirare le somme. L'ultima partita di campionato contro il Cagliari metterà in palio un obiettivo molto importante, decisivo sia per le sorti societarie che sportive: contro il rosssoblù, i ragazzi di Allegri si giocheranno l'accesso in Champions League. Con tre punti, infatti, il Milan ritornerà nell'Europa che conta. Senza Champions, il futuro in rossonero di diverse pedine risulterebbe in bilico, incluso quello di Massimiliano Allegri. A parlare di ciò è stato anche Luigi Garzya, ex difensore di Torino, Roma e Lecce tra le altre.

Milan, dalla Champions alle parole di Garzya

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Durante l'arco della stagione, la squadra rossonera ha subito diversi cambiamenti. A tratti, la squadra ha espresso un calcio brillante e convincente, conquistando risultati molto positivi in momenti delicati. In tutto ciò, però, come sappiamo la squadra ha attraversato anche momenti negativi, che hanno fatto lasciare per strada diversi punti fondamentali.

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Nonostante tutto cio, però, i rossoneri si giocano comunque l'accesso alla Champions League fino all'ultimo respiro. Il Cagliari di Pisacane, invece, non ha nessun tipo di pressione: la squadra ha già conquistato la salvezza.Ecco, di seguito, le parole di Garzya rilasciate ai microfoni di TMW Radio:

 "Per me alla fine rimarrà al Milan, ha centrato l'obiettivo. Poi non ci sono tante piazze libere. La Nazionale è un rischio, perché non ci sono tanti giocatori bravi. Cosa può fare anche uno come lui?"

La permanenza di Allegri, infatti, è molto fondamentale. In un Milan in 'bilico', la sua conferma darebbe continuità al progetto iniziato lo scorso anno. Inoltre, per un fattore economico, sarebbe difficile esonerare il tecnico livornese.

Attualmente, Massimiliano Allegri percepisce 5 milioni all'anno fino al 2027 che, in caso di qualificazione centrata, si allungherebbe di un'ulteriore anno a 6 milioni netti a stagione. Da un lato economico, infatti, il Milan si troverebbe in una posizione molto complessa.

 

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