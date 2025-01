Torniamo a quello che dicevamo all’inizio: questo Milan, che fatica a trovare le motivazioni, che, diceva Fonseca, si allena male, che, dice adesso Conceiçao, non ci mette tutto, manca un’anima nello spogliatoio. L’errore è stato nella costruzione, non creare un gruppo solido. Le non squadre non si fanno vedendo dove può giocare in campo quel giocatore, ma anche mettendo in spogliatoio dei leader etici e morali. Il Milan l’ha sempre fatto”.