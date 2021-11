Gandini: “Milan e Napoli mostrano gioco attraente e creativo” | News

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, ha parlato dei rossoneri e del Napoli, entrambi al primo posto nella classifica di Serie A

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte', Umberto Gandini ha parlato del campionato in corso. Queste le parole dell'ex dirigente del Milan. "Il fatto che il campionato sia contendibile per tante squadre è un dato importante. Milan e Napoli stanno mostrando risultati e gioco estremamente attraente e creativo, si segna molto più di prima. L'unico rilievo che faccio è che la rivoluzione epocale delle cinque sostituzioni continua a essere sottovalutata pur essendo la principale novità per le partite che stiamo vedendo". Milan, le top news di oggi: le ultime sul rinnovo di Pioli e sul futuro di Alvarez.