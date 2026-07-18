Galliani: "Mi auguro e spero che Amorim faccia benissimo. Ho una regola. Maldini ..."

L'ex dirigente di Milan e Monza Adriano Galliani ha parlato a Sky Sport anche del nuovo Milan di Ruben Amorim: ecco le sue idee a riguardo.

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Galliani e il legame con il Milan di Amorim

La triade Malagò-Maldini-Leonardo per la Figc

"Ho una regola di vita: non parlare mai delle società che ho lasciato, per cui non parlerò mai di Milan o di Monza. Resto comunque un grande tifoso rossonero, per cui mi auguro e spero che Amorim faccia benissimo, ma non mi piace commentare le gestioni altrui".Galliani quindi non si espone sul nuovo progetto rossonero, anche per una scelta personale. Inutile sottolineare di quanto sia speranzoso che il Milan possa fare bene visti i suoi trascorsi storici alla guida del Milan: 27 trofei tra cui 3 Champions League. Pochi dirigenti hanno visto così tanto nella storia del calcio.A proposito di storia, l'Italia ha lasciato la gestione del nuovo corso a, leggenda del Milan e anche del calcio italiano in generale. Galliani non poteva che commentare anche la scelta del nuovo presidente federale

"Apprezzo e stimo moltissimo la triade Malagò-Maldini-Leonardo che dovrà scegliere il ct. C’è tanto Milan. Lasciamoli decidere, ci stanno mettendo la testa, decideranno sicuramente per il meglio. Maldini giusto per l’Italia? Credo di sì e sono sicuro che farà bene".

La scelta del nuovo CT dell'Italia: Mancini o Pirlo

La prima mossa di Maldini sarà la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra: al momento i favoriti sembrano due, ovvero(che ha vinto un Europeo alla guida dell'Italia) e, ex allenatore della Juventus che Paolo Maldini avrebbe voluto anche come tecnico dei rossoneri ai tempi del Milan.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire quali saranno le prossime mosse della leggenda del Diavolo. Con il Milan ha fatto un grande lavoro, riportando il club allo Scudetto e in semifinale di Champions League, dove ha registrato una crescita costante. Vedremo se riuscirà a riportare l'Italia ai Mondiali.