Galliani: "Mi auguro e spero che Amorim faccia benissimo. Ho una regola. Maldini ..."

Adriano Galliani parla a Sky Sport del nuovo Milan di Amorim e promuove la svolta in Nazionale con la triade Malagò-Maldini-Leonardo per la scelta del CT
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
L'ex dirigente di Milan e Monza Adriano Galliani ha parlato a Sky Sport anche del nuovo Milan di Ruben Amorim: ecco le sue idee a riguardo.
Galliani e il legame con il Milan di AmorimGalliani quindi non si espone sul nuovo progetto rossonero, anche per una scelta personale. Inutile sottolineare di quanto sia speranzoso che il Milan possa fare bene visti i suoi trascorsi storici alla guida del Milan: 27 trofei tra cui 3 Champions League. Pochi dirigenti hanno visto così tanto nella storia del calcio.
La triade Malagò-Maldini-Leonardo per la FigcA proposito di storia, l'Italia ha lasciato la gestione del nuovo corso a Paolo Maldini, leggenda del Milan e anche del calcio italiano in generale. Galliani non poteva che commentare anche la scelta del nuovo presidente federale Malagò.
"Apprezzo e stimo moltissimo la triade Malagò-Maldini-Leonardo che dovrà scegliere il ct. C’è tanto Milan. Lasciamoli decidere, ci stanno mettendo la testa, decideranno sicuramente per il meglio. Maldini giusto per l’Italia? Credo di sì e sono sicuro che farà bene".
La scelta del nuovo CT dell'Italia: Mancini o PirloLa prima mossa di Maldini sarà la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra: al momento i favoriti sembrano due, ovvero Roberto Mancini (che ha vinto un Europeo alla guida dell'Italia) e Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus che Paolo Maldini avrebbe voluto anche come tecnico dei rossoneri ai tempi del Milan.
La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire quali saranno le prossime mosse della leggenda del Diavolo. Con il Milan ha fatto un grande lavoro, riportando il club allo Scudetto e in semifinale di Champions League, dove ha registrato una crescita costante. Vedremo se riuscirà a riportare l'Italia ai Mondiali.
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