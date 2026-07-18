Il nuovo allenatore rossonero non pensa solo alla Prima Squadra: Amorim ha incontrato tutte le realtà del club, puntando sulla collaborazione tra i diversi settori

Redazione PianetaMilan.it
- Milano
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione (screen Gazzetta.it)

Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione

I primi giorni in rossonero di Rúben Amorim sono ormai alle spalle e il tecnico portoghese si sta integrando sempre più nel mondo Milan. L'inizio della preparazione è coinciso con un lavoro minuzioso dell'allenatore sul campo, volto ad analizzare le caratteristiche dei giocatori a disposizione e iniziando ad impartire le proprie idee tattiche (e non solo) al gruppo squadra, attendendo l'avvento dei rossoneri in vacanza che rientreranno nei prossimi giorni.

L'allenatore lusitano però non si è limitato ad intrattenere i propri giocatori ed il proprio staff, immergendosi invece nel mondo Milan a pieno e facendo visita a tutte le diramazioni della grande famiglia rossonera. Nella giornata di giovedì Amorim è passato a salutare le diverse squadre giovanili ed il rispettivo staff, dall'Under 18 all'Under 20, fino ad arrivare ai giovani campioni e campionesse d'Italia dell'Under 15 maschile e femminile, salutando ogni membro di ogni squadra uno per uno (indice dell'attenzione dedicata dal portoghese a questo importante momento).

Amorim incontra il mondo Mondo Milan
Contenuto non disponibile. Vedi su instagram
Ma le presentazioni non sono terminate qui: il tecnico portoghese ha incontrato anche l'allenatrice del Milan Femminile, Suzanne Bakker e la formazione Primavera al centro sportivo Vismara, oltre ad aver approcciato per la prima volta il neo-allenatore del Milan Futuro, Sergio Navarro Barquero, che incrocerà nuovamente domani per il test interno tra le due formazioni rossonere.

Un Milan unito su tutti i fronti

L'impegno sostenuto da Amorim nell'incontrare e nel porgere i suoi saluti a tutto il mondo Milan non è un'operazione di facciata, ma rappresenta anche la volontà di agire su più fronti in simbiosi ed in sinergia. Prima Squadra, Primavera, Milan Futuro e Milan Femminile camminano nella stessa ambiziosa direzione, proiettati verso un futuro colmo di successi e soddisfazioni: in questo senso, la cooperazione trasversale e verticale nella struttura rossonera è fondamentale per raggiungere gli obiettivi condivisi e che vedono un Milan vittorioso in ogni settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti