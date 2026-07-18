Il nuovo allenatore rossonero non pensa solo alla Prima Squadra: Amorim ha incontrato tutte le realtà del club, puntando sulla collaborazione tra i diversi settori
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
I primi giorni in rossonero di Rúben Amorim sono ormai alle spalle e il tecnico portoghese si sta integrando sempre più nel mondo Milan. L'inizio della preparazione è coinciso con un lavoro minuzioso dell'allenatore sul campo, volto ad analizzare le caratteristiche dei giocatori a disposizione e iniziando ad impartire le proprie idee tattiche (e non solo) al gruppo squadra, attendendo l'avvento dei rossoneri in vacanza che rientreranno nei prossimi giorni.
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Un Milan unito su tutti i frontiL'impegno sostenuto da Amorim nell'incontrare e nel porgere i suoi saluti a tutto il mondo Milan non è un'operazione di facciata, ma rappresenta anche la volontà di agire su più fronti in simbiosi ed in sinergia. Prima Squadra, Primavera, Milan Futuro e Milan Femminile camminano nella stessa ambiziosa direzione, proiettati verso un futuro colmo di successi e soddisfazioni: in questo senso, la cooperazione trasversale e verticale nella struttura rossonera è fondamentale per raggiungere gli obiettivi condivisi e che vedono un Milan vittorioso in ogni settore.
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