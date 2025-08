Galeone: 'Milan da Scudetto? Mi sembra eccessivo. Allegri? Non posso ...'

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss Napoli', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Radio Goal', soffermandosi in modo particolare sul Milan e allontanando la possibilità che, senza coppe, i rossoneri debbano puntare allo Scudetto. Non solo, perché ha rivelato come ultimamente non abbia sentito il tecnico livornese e che, in questa fase, non gli possa più consigliare i giocatori come invece faceva in passato. Ecco, dunque, le sue parole.