Galeone: “Il rapporto Allegri-Paratici? Non era il massimo, ma …”

Con il tempo, poi, la frattura tra i due si è ricomposta ('rumors' parlano di recente aperitivi e cene per i due tra Torino e Milano) e la conferma, in un certo qual modo, è arrivata da Giovanni Galeone. L'ex allenatore, nonché amico e mentore di Allegri, parlando a 'TeleLombardia' di Max e Paratici ha rivelato: "Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore".