Milan, Allegri nuovo allenatore? I motivi per cui andrebbe sul sicuro

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Massimiliano Allegri sia in pole position per diventare il nuovo allenatore del Milan, al posto del portoghese Sérgio Conceição, a partire dalla stagione 2025-2026. E ha anche elencato i motivi per cui Allegri sarebbe l'uomo giusto nel momento giusto per questo Milan.