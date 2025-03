Giovanni Galeone, ex allenatore del Massimiliano Allegri calciatore nel Pescara degli anni Novanta, successivamente amico e mentore del tecnico livornese, è intervenuto a 'Radio KissKiss' parlando proprio del futuro professionale di quest'ultimo.

Allegri, dopo aver rifiutato la ricca offerta dell'Al-Ahli, compagine della Saudi Pro League araba, sembra essere in procinto di tornare ad allenare in Serie A nella stagione 2025-2026. Di lui si parla, in queste ore, nello specifico di un ritorno alla Juventus o al Milan.