Galante: “Senza coppe europee, il Milan potrà lottare per vincere lo scudetto”

Secondo l'ex calciatore Fabio Galante, senza coppe europee il Milan può lottare fino alla fine per vincere lo scudetto

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Galante ha parlato del Milan. "Senza più coppe europee e con il recupero di Giroud, oltre a Leao e Rebic, direi che il reparto rossonero è coperto così come è. In campionato potranno lottare fino alla fine per vincere lo scudetto. Si stanno confermando e non sono più una sorpresa: è stato bravissimo Pioli a far rendere tutti al meglio".