Futre: “Leao può aiutare il Portogallo a vincere il Mondiale. Su Ronaldo…”

Paulo Futre, ex attaccante del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni su Rafael Leao e Cristiano Ronaldo in vista del Mondiale

Intervenuto ai microfoni di 'TMW', Paulo Futre ha parlato di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante: "Leao è un giovane davvero fortissimo, penso che possa aiutare il Portogallo a vincere il Mondiale insieme a Cristiano. O almeno lo spero. Ronaldo? Sono molto curioso di vedere quale versione di Cristiano vedremo in questo Mondiale. Secondo me da numero 9 può fare ancora di più la differenza, magari in attacco con Rafael Leao del Milan". Milan, Ibrahimovic torna a gennaio: i pro e i contro del suo rientro.