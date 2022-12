Francia, Rabiot: “Incredibile il percorso che ha fatto Giroud” | News

Intervistato da 'L'Equipe', Adrien Rabiot ha parlato di Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni del centrocampista della Juventus: "È incredibile il percorso che ha fatto per arrivare sino a qui. Lo aspettavamo nello spogliatoio per festeggiare, ma purtroppo ha dovuto fare l'antidoping. È una persona davvero umile, lo celebreremo in hotel. Anche Lloris, che oggi ha battuto il record di presenze, è una figura molto importante per tutti noi". Milan, presente nella top 5 delle squadre di Serie A più seguite sui social.