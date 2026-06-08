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Milan, Cardinale: “Ecco come gli investitori statunitensi guardano al calcio europeo”

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan
Sono 117 i club europei in mano agli americani. Al Financial Times, Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan - ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulla visione degli investitori USA nel calcio
Daniele Triolo Redattore 

Il calcio in Europa non è più soltanto una questione di passione popolare e rivalità campanilistiche. Rappresenta un settore industriale sempre più appetibile e centrale per i grandi giganti della finanza internazionale. In prima linea in questa rivoluzione economica troviamo gli investitori statunitensi. Con una frequenza e un'intensità mai registrate prima, i capitali "a stelle e strisce" stanno affluendo in modo massiccio all'interno del panorama calcistico del Vecchio Continente. Ridisegnando così le geografie del potere sportivo.

Le proprietà americane — che scelgono quasi sempre la via societaria dei fondi di private equity o dei veicoli di investimento — sono entrate di prepotenza nel vocabolario quotidiano dei tifosi europei. L'esempio più lampante di questa transizione è rappresentato dalla storia recente del Milan, un club che vanta un blasone leggendario e ben 127 anni di storia. Le strategie e i modelli di business della società di via Aldo Rossi sono stati interamente ridefiniti prima dal fondo Elliott Management Corporation nel quadriennio del risanamento (2018-2022) e successivamente da RedBird Capital Partners (dal 2022 a oggi).

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I numeri del Financial Times: 117 club europei parlano americano

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A quantificare la portata reale di questo fenomeno ci ha pensato un'approfondita analisi di settore pubblicata dal Financial Times. I dati emersi sono impressionanti:. Ad oggi si contano ben 117 club in Europa controllati direttamente o partecipati in modo rilevante da investitori made in U.S.A.. Il fenomeno non è circoscritto alla galassia Milan, ma coinvolge alcune tra le istituzioni più famose del calcio mondiale:

  • Premier League: l'Arsenal controllato dalla Kroenke Sports & Entertainment (KSE).

  • Serie A: l'Inter, passata sotto la gestione del fondo d'investimento Oaktree Capital Management.

  • LaLiga: l'Atlético Madrid, che vede una forte e influente partecipazione del fondo statunitense Ares Management.

    • Questi incastri societari dimostrano come il calcio europeo sia considerato a tutti gli effetti un asset strategico e prioritario all'interno delle diversificazioni commerciali d'oltreoceano.

    La filosofia di Gerry Cardinale: dal rettangolo verde all'intrattenimento globale

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    Proprio analizzando, tra i tanti spunti di riflessione, la stretta interconnessione tra il Milan, il fondo RedBird e l'afflusso di capitali americani, il Financial Times ha raccolto una dichiarazione emblematica di Gerry Cardinale. Il proprietario del club rossonero ha tracciato la rotta, individuando nel calcio europeo una prateria economica in cui è ancora possibile sviluppare margini di crescita straordinari sul medio-lungo periodo.

    "Gli investitori guardano al calcio europeo e dicono: 'Questa è una grande occasione per entrare nell’intrattenimento globale'. L’opportunità economica è enorme"

    Le parole del fondatore di RedBird non tradiscono la filosofia aziendale applicata fin dal primo giorno a Casa Milan. I risultati sul rettangolo verde rimangono importanti. Ma vengono inquadrati come una conseguenza logica della stabilità finanziaria. L'obiettivo primario e irrinunciabile della proprietà è la costruzione, il consolidamento e l'espansione di un brand che sia fortemente internazionale, capitalizzato e competitivo su ogni tipologia di mercato e piattaforma di intrattenimento mondiale.

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