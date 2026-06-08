Sono 117 i club europei in mano agli americani. Al Financial Times, Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan - ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulla visione degli investitori USA nel calcio

Daniele Triolo Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 12:34)

Il calcio in Europa non è più soltanto una questione di passione popolare e rivalità campanilistiche. Rappresenta un settore industriale sempre più appetibile e centrale per i grandi giganti della finanza internazionale. In prima linea in questa rivoluzione economica troviamo gli investitori statunitensi. Con una frequenza e un'intensità mai registrate prima, i capitali "a stelle e strisce" stanno affluendo in modo massiccio all'interno del panorama calcistico del Vecchio Continente. Ridisegnando così le geografie del potere sportivo.

Le proprietà americane — che scelgono quasi sempre la via societaria dei fondi di private equity o dei veicoli di investimento — sono entrate di prepotenza nel vocabolario quotidiano dei tifosi europei. L'esempio più lampante di questa transizione è rappresentato dalla storia recente del Milan, un club che vanta un blasone leggendario e ben 127 anni di storia. Le strategie e i modelli di business della società di via Aldo Rossi sono stati interamente ridefiniti prima dal fondo Elliott Management Corporation nel quadriennio del risanamento (2018-2022) e successivamente da RedBird Capital Partners (dal 2022 a oggi).