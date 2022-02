Fiorentina, Italiano: “Noi in Champions? Allegri ci vuole mettere pressione”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della vittoria contro l'Atalanta

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Fiorentina-Atalanta, Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni. In particolar modo, l'allenatore viola si è soffermato sulla possibilità di conquistare un posto nella prossima Champions League. Questo il suo intervento: "Allegri dice che questa Fiorentina lotta per la Champions? Mi ha fatto un enorme piacere ma vuole metterci pressione. È chiaro che noi siamo felici di stare qui, siamo felici perché abbiamo ribaltato il trend degli ultimi anni, accantonando la sofferenza. Se miglioriamo altri aspetti possiamo giocare in maniera diversa. Servono più gol dagli esterni, abbiamo perso un finalizzatore ma Piatek fa gol. Dobbiamo curare qualche dettaglio, possiamo migliorare".