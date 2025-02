Feyenoord-Milan, Capello pungola Conceicao: ecco cosa gli imputa

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', incentrata sull'analisi della prestazione del Milan di Sérgio Conceicao contro il Feyenoord in Champions League . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Conceiçao qualche risultato l’ha fatto, come la vittoria della Supercoppa in Arabia o il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Roma, ma io di gioco ne ho visto ancora poco. La squadra resta legata più che altro alle giocate dei singoli e fatica a muoversi come un blocco unico. Ma così diventa dura trovare continuità di rendimento...".