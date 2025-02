Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato della brutta sconfitta del Milan contro il Feyenoord nella gara valida per la Champions League

"Troppo poco Milan". Così Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha parlato della brutta sconfitta del Milan contro il Feyenoord nella gara valida per l'andata dei playoff di Champions League . L'opinionista continua così a Sky Sport: "Si parlava di fantasia con quattro attaccanti, ce ne è stata poca : hanno portato tutti troppo la palla e non c’è stata un’occasione vera".

Feyenoord-Milan, Capello: "Poca fantasia. Una cosa mi ha impressionato"

Capello analizza così la partita: "Hanno sofferto troppo il contropiede perché il centrocampo non filtrava. La cosa che più mi ha impressionato è la mancanza di far muovere la palla: tutti la portavano ed era facile per gli avversari piazzarsi. L’unico a provare a dribblare è stato Leao che però la toccava sempre una volta in più". Questo il parere dell'ex tecnico del Milan. I rossoneri avranno modo di rifarsi tra sei giorni: martedì ci sarà il ritorno a San Siro, nel quale il Diavolo dovrà rimontare il gol di scarto per andare agli ottavi di Champions League. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>