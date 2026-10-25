Il Milan Femminile torna in campo e ritrova il sorriso conquistando tre punti importantissimi contro la Ternana. Le rossonere di Bakker hanno vinto con un netto 3-0, riscattandosi dopo la sconfitta per 4-2 contro la Roma nell'ultimo turno. Tra le protagoniste della gara c'è sicuramente Sara Stokic, autrice di una doppietta che ha contribuito alla vittoria della squadra.

Milan femminile, le parole di Stokic

«Una partita molto importante, altri 3 punti in casa. Dopo l’ultima (sconfitta 4-2 contro la Roma, ndr) abbiamo recuperato, ci siamo preparate bene per questa partita e siamo molto felici perché siamo riuscite a fare quello che ci eravamo prefissate».

Al termine della gara, la giovane rossonera ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club per commentare la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza di aver conquistato 3 punti d'oro davanti al proprio pubblico:

La giornata ha avuto, in modo molto particolare, un significato speciale per la rossonera, che contro la Ternana ha trovato la via del gol per ben due volte. la doppietta, infatti, rappresenta un'importante soddisfazione a livello personale:

«Si, è la mia prima doppietta in stagione e anche il mio primo gol stagionale. Sono molto felice e punto a continuare in questo modo».

La situazione in classifica

Con la vittoria di ieri pomeriggio, le rossonere salgono a quota 6 punti, con due vittorie e due sconfitte a referto. Le rossonere, attualmente, si ritrovano al quarto posto, dietro all'Inter capolista, alla Roma e al Como. Il prossimo impegno sarà proprio contro le lariane domenica 1 novembre alle ore 18:00 in trasferta.