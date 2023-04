Fedele: “Speravo in un Napoli-Milan ai sorteggi di Champions, ora invece..”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante il programma "Forza Napoli Sempre", Enrico Fedele ha parlato in vista del primo dei due incroci di Champions League tra gli azzurri di Luciano Spalletti e il Milan: "Occorrerebbe un chiarimento tra gruppi organizzati e società. Escluderei che la partita di ieri possa essere servita a Spalletti come pre-tattica. Non c'è bisogno di una partita per conoscere caratteristiche e contromisure da prendere nei confronti di un avversario".