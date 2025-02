Sandro Tonali , centrocampista del Newcastle ed ex mediano del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ad 'U', il mensile del quotidiano 'la Repubblica', nell'edizione pubblicata questa mattina, raccontandosi a 360° dalla squalifica per scommesse, alla nuova vita, fino alla chiamata di Paolo Maldini . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole relativo al suo passato in rossonero ( QUI L'INTERVISTA COMPLETA ).

Ex Milan, Tonali rivela l'importanza di Maldini: poi il simpatico aneddoto su Gattuso

Ripensa spesso al passato? «Mi è capitato di pensare a quando potevo andare all’Inter. Non l’ho mai accettato: non perché non sia una squadra forte, ma non mi reputavo felice al 100%. Ogni giorno se ne parlava. Sentivo il mio procuratore e i dubbi erano grandi. La montagna che non volevo scavalcare. La chiamata di Paolo Maldini ha cambiato tutto, mi ha fatto felice e ho detto: “O vado al Milan o resto al Brescia”. Me l’ha trasmesso mio papà, questo legame col Milan. Facevo colazione con la tazza rossonera di Gattuso e quando si è rotta ho costretto mia mamma a sistemarla pezzettino per pezzettino. Quando il trasferimento si è concretizzato, ho chiesto a Rino il permesso di indossare la sua n° 8».