Il calciomercato dei giovani prospetti si accende, con il Parma che mette a segno un colpo di assoluta prospettiva. Simone Lontani, attaccante classe 2008 strappato dal Milan nelle scorse settimane, si è presentato in conferenza stampa con la maglia della nuova squadra.

Milan, Lontani: " Sono cresciuto tanto in rossonero"

" Cerco di dare il massimo ogni giorno e di migliorare sempre rispetto al giorno prima. Penso lo facciano tutti in Italia adesso. Speriamo la Nazionale torni a livelli alti. Obiettivi per questa stagione rimanere a Parma il più possibile e mettermi a disposizione del mister e della società fin da subito. Ho sentito molta fiducia ed è quello di cui avevo bisogno adesso".

Una firma che certifica un secondo addio a parametro zero pesantissimo per il settore giovanile rossonero, che perde uno dei suoi profili più pregiati. Davanti ai giornalisti, il neo-attaccante del Parma ha mostrato fin da subito le idee chiarissime, delineando quali siano i suoi obiettivi futuri:

Lontani, successivamente, ha poi voluto dedicare un pensiero profondo agli anni trascorsi a Milano, esperienza che lo ha formato moltissimo dal punto di vista umano, oltre che calcistico:

"Ne ho avuti tanti. Soprattutto all'inizio che sono andato a vivere in convitto. Ci siamo aiutati a vicenda con i miei compagni. Sono cresciuto tanto come persona, stare 4 anni lontano dalla famiglia e vivere con altri ragazzi ti responsabilizza tanto".

La storia in rossonero

21 presenze

10 gol

3 assist

media realizzativa super: 1 gol ogni 148 minuti di gioco.

Prelevato dal settore giovanile dele approdato al Milan nel 2022, Lontani ha vissuto una crescita davvero esponenziale. I numeri dell'ultima stagione, infatti, parlando da soli e certificano l'importanza e l'efficacia del giovane classe 2008:

Veder andare via a zero un giocatore del genere è un durissimo boccone da digerire per il Milan, ancora ferito dall'addio di Liberali, ora al Como di Fabregas.