Durante la stagione 1996/97, Pagotto è stato il secondo portiere del Milan, alle spalle di Sebastiano Rossi. Una stagione poco fortunata, conclusa all'11° posto in Serie A e fuori ai gironi dalla Champions League. Nella lunga intervista concessa ai microfoni di 'Fanpage.it', Anegelo Pagotto è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero, svelando alcuni retroscena inediti e mostrando tutte le proprie fragilià.