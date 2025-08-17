Ex Milan, Nocerino: “Che qualità a centrocampo! Farà piacere ad Allegri”

Il centrocampo è stato il reparto più rivoluzionato del Milan durante questo calciomercato . Ceduto Reijnders al Manchester City, il direttore sportivo Igli Tare si è messo al lavoro per cercare di non far rimpiangere l'olandese. Ecco dunque che dal mercato sono arrivati Ricci , Modric e Jashari . Questi tre - insieme a Fofana , Loftus-Cheek e Musah - completano il pacchetto di centrocampisti a disposizione di Massimiliano Allegri . Sulla carta sembra un ottimo reparto, in grado di duellare con le migliori mediane della Serie A. Ora bisogna aspettare la prova del campo. All'interno di un'intervista per Gazzetta.it, Antonio Nocerino - ex centrocampista del Milan - ha parlato del nuovo centrocampo.

Milan, il pensiero di Nocerino sul centrocampo

Ecco le sue parole su Ricci: "E’ uno di quelli che magari sottovaluti un po’ perché non lo ‘vedi’, è molto lineare, non è appariscente ma è solido, umile e serio. E’ molto forte, è stato capitano del Torino. A me piace tanto perché ha personalità, è intenso. Lo reputo un grande acquisto e spero faccia bene anche in ottica Nazionale".