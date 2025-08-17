Pianeta Milan
Ex Milan, Nocerino: “Che qualità a centrocampo! Farà piacere ad Allegri”

In un'intervista a Gazzetta.it, Antonio Nocerino - ex Milan - ha parlato del nuovo centrocampo rossonero. Le sue parole su Allegri, Ricci...
Il centrocampo è stato il reparto più rivoluzionato del Milan durante questo calciomercato. Ceduto Reijnders al Manchester City, il direttore sportivo Igli Tare si è messo al lavoro per cercare di non far rimpiangere l'olandese. Ecco dunque che dal mercato sono arrivati Ricci, Modric e Jashari. Questi tre - insieme a Fofana, Loftus-Cheek e Musah - completano il pacchetto di centrocampisti a disposizione di Massimiliano Allegri. Sulla carta sembra un ottimo reparto, in grado di duellare con le migliori mediane della Serie A. Ora bisogna aspettare la prova del campo. All'interno di un'intervista per Gazzetta.it, Antonio Nocerino - ex centrocampista del Milan - ha parlato del nuovo centrocampo.

Milan, il pensiero di Nocerino sul centrocampo

Ecco le sue parole su Ricci: "E’ uno di quelli che magari sottovaluti un po’ perché non lo ‘vedi’, è molto lineare, non è appariscente ma è solido, umile e serio. E’ molto forte, è stato capitano del Torino. A me piace tanto perché ha personalità, è intenso. Lo reputo un grande acquisto e spero faccia bene anche in ottica Nazionale".

Su Jashari ha detto: "E’ forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente. Grandissima qualità e grandissimo talento, oltre al fatto che anche lui può ricoprire più posizioni in mediana. Quello rossonero è un centrocampo di qualità, cosa che farà molto piacere ad Allegri: lui la ama".

Infine, ha concluso indicando la sua mediana preferita, quella che lui schiererebbe se si trovasse nei panni di Allegri: "Da destra: Loftus-Cheek, Ricci e Modric".

Antonio Nocerino, proprio con Allegri in panchina, visse la sua miglior stagione della carriera nel 2011/12: 11 gol e 2 assist. Un bottino straordinario per una mezzala d'inserimento.

