Ex Milan, Nocerino: “Che qualità a centrocampo! Farà piacere ad Allegri”

Su Jashari ha detto: "E’ forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente. Grandissima qualità e grandissimo talento, oltre al fatto che anche lui può ricoprire più posizioni in mediana. Quello rossonero è un centrocampo di qualità, cosa che farà molto piacere ad Allegri: lui la ama".
Infine, ha concluso indicando la sua mediana preferita, quella che lui schiererebbe se si trovasse nei panni di Allegri: "Da destra: Loftus-Cheek, Ricci e Modric".
Antonio Nocerino, proprio con Allegri in panchina, visse la sua miglior stagione della carriera nel 2011/12: 11 gol e 2 assist. Un bottino straordinario per una mezzala d'inserimento.
