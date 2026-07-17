Il corso di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è ufficialmente iniziato. Con il raduno di lunedì, i rossoneri hanno inaugurato la nuova stagione calcistica. Per il tecnico portoghese, fortemente voluto da Cardinale, le prime sedute di allenamento a Milanello rappresentano un vero e proprio battesimo.

Mentre la dirigenza lavora sotto traccia per regalare ad Amorim nuovi tasselli, a far rumore fuori dal campo è una suggestione azzurra che profuma un po' di nostalgia, legata ad alcuni nomi che hanno fatto la storia del Milan.

Milan, il retroscena: Pirlo insieme a Maldini in Nazionale?

Nelle ultime ore è rimbalzata con insistenza l'indiscrezione di un possibile inserimento nei quadri della Nazionale di un vero e proprio 'blocco Milan', composto da Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Leonardo. Una combinazione che porterebbe nuovamente in azzurro un carico di carisma e storia.

L'idea, tuttavia, non convince tutti. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganin ha voluto esprimere delle fortissime perplessità su questa possibile restaurazione azzurra:

"Non ce lo vedo una sorta di blocco Milan in Nazionale formato da Maldini, Pirlo e Leonardo. la credibilità te la costruisci con una figura carismatica, e Conte e Mancini così sono perfetti. Io rimarrei su queste due figure che negli ultimi anni hanno ottenuto i risultati migliori"

Secondo l'analisi di Paganin, per guidare una Nazionale non basta pensare al passato glorioso, serve una leadership tecnica definita. Sotto questo aspetto, secondo Paganin, i nomi di Conte o Mancini rispetterebbero lo standard.

Mentre l'Italia valuta lo sviluppo dei suoi quadri dirigenziali, il Milan preferisce guardare al futuro, con Amorim che sta continuando ad osservare tutte le pedine a disposizione per poi prendere una reale ed effettiva decisione: chi sarà titolare nel nuovo Milan?