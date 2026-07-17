Spunta la suggestione di un ritorno in azzurro per Pirlo, nel ruolo di CT: il ritrovo con Maldini e il pensiero di Paganin

Alessia Scataglini
- Milano
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione (screen Gazzetta.it)

Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione

Il corso di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è ufficialmente iniziato. Con il raduno di lunedì, i rossoneri hanno inaugurato la nuova stagione calcistica. Per il tecnico portoghese, fortemente voluto da Cardinale, le prime sedute di allenamento a Milanello rappresentano un vero e proprio battesimo.

Mentre la dirigenza lavora sotto traccia per regalare ad Amorim nuovi tasselli, a far rumore fuori dal campo è una suggestione azzurra che profuma un po' di nostalgia, legata ad alcuni nomi che hanno fatto la storia del Milan.

Milan, il retroscena: Pirlo insieme a Maldini in Nazionale?

Nelle ultime ore è rimbalzata con insistenza l'indiscrezione di un possibile inserimento nei quadri della Nazionale di un vero e proprio 'blocco Milan', composto da Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Leonardo. Una combinazione che porterebbe nuovamente in azzurro un carico di carisma e storia.
Milan Pirlo

L'idea, tuttavia, non convince tutti. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganin ha voluto esprimere delle fortissime perplessità su questa possibile restaurazione azzurra:

"Non ce lo vedo una sorta di blocco Milan in Nazionale formato da Maldini, Pirlo e Leonardo. la credibilità te la costruisci con una figura carismatica, e Conte e Mancini così sono perfetti. Io rimarrei su queste due figure che negli ultimi anni hanno ottenuto i risultati migliori"

Secondo l'analisi di Paganin, per guidare una Nazionale non basta pensare al passato glorioso, serve una leadership tecnica definita. Sotto questo aspetto, secondo Paganin, i nomi di Conte o Mancini rispetterebbero lo standard.

Mentre l'Italia valuta lo sviluppo dei suoi quadri dirigenziali, il Milan preferisce guardare al futuro, con Amorim che sta continuando ad osservare tutte le pedine a disposizione per poi prendere una reale ed effettiva decisione: chi sarà titolare nel nuovo Milan?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti