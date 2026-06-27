Franck Kessié è uno dei giocatori che sta trascinando la Costa d'Avorio ai Mondiali. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Ecuador e la sconfitta rocambolesca contro la Germania, gli 'Elefanti' si sono imposti per 2-0 sul Curaçao grazie alla doppietta di Nicolas Pépé, che ha permesso alla Nazionale africana di blindare il secondo posto in classifica. Ai sedicesimi di finale, la Costa d'Avorio affronterà la Norvegia di Erling Haaland, che a sua volta ha chiuso al secondo posto nel girone I dopo la sconfitta contro la Francia. A far discutere, però, non è stata la partita, bensì le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Milan al termine del match.

I numeri di Kessié al Milan

Ex Milan, Kessié al termine di Curaçao-Costa d'Avorio

“Ho sentito le voci sulla Juventus. In questo momento penso solo al Mondiale, ma una cosa è certa: sono un ottimo colpo di mercato. Sono in gran forma, sto giocando il Mondiale e soprattutto sarò svincolato. Difficile chiedere di meglio. È normale che ci siano tante squadre su di me, hanno ragione a cercarmi. Al momento, però, per altri cinque giorni resto un giocatore dell’Al-Ahli. Dopo la partita dei sedicesimi ci vedremo e vi dirò qualcosa in più. Il mio procuratore è al lavoro e le chiamate sono davvero tante. Ripeto, è logico: alle mie condizioni fisiche ed economiche mi prenderei anche io”.

Kessié, futuro in Serie A? Ecco cosa filtra

è arrivato alnell'estate del 2017 in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato aDurante le sue 5 stagioni in rossonero, l'ivoriano ha collezionatocondite daper un totale diin campo. L'annataresta la migliori a livello realizzativo:in 47 partite tra tutte le competizioni. Prima dell'addio a parametro zero nel 2022 direzione Barcellona, il centrocampista classe 1996 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato al 1timbrando il cartellino anche nella sua ultima apparizione: la sfida scudetto del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Dopo una stagione poco fortunata in Catalogna, il giocatore si è trasferito in Arabia Saudita latoIntervistato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport',ha sponsorizzato un suo, affermando di essere ancora un ottimo colpo di mercato.Il contratto dicon l'andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il giocatore sarà libero di accordarsi con un nuovo club aIl sogno del centrocampista italiano sarebbe quello di tornare in Europa, anche abbassandosi lo stipendio rispetto a quanto ha percepito negli anni in Arabia. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il giocatore si sarebbe proposto allaprima del licenziamento di Comolli, ma la possibilità di vederlo in bianconero la prossima stagione non sarebbe da escludere.