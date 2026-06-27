Il Mondiale con la Costa D'Avorio, il contratto in scadenza e quel messaggio alla Juve: le parole dell'ex Milan Franck Kessiè dopo la vittoria contro Curaçao
Franck Kessié è uno dei giocatori che sta trascinando la Costa d'Avorio ai Mondiali. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Ecuador e la sconfitta rocambolesca contro la Germania, gli 'Elefanti' si sono imposti per 2-0 sul Curaçao grazie alla doppietta di Nicolas Pépé, che ha permesso alla Nazionale africana di blindare il secondo posto in classifica. Ai sedicesimi di finale, la Costa d'Avorio affronterà la Norvegia di Erling Haaland, che a sua volta ha chiuso al secondo posto nel girone I dopo la sconfitta contro la Francia. A far discutere, però, non è stata la partita, bensì le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Milan al termine del match.
I numeri di Kessié al MilanKessié è arrivato al Milan nell'estate del 2017 in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Durante le sue 5 stagioni in rossonero, l'ivoriano ha collezionato 223 presenze, condite da 37 gol e 16 assist, per un totale di 18.398 minuti in campo. L'annata 2020-21 resta la migliori a livello realizzativo: 14 reti e 6 assist in 47 partite tra tutte le competizioni. Prima dell'addio a parametro zero nel 2022 direzione Barcellona, il centrocampista classe 1996 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato al 19° tricolore, timbrando il cartellino anche nella sua ultima apparizione: la sfida scudetto del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Dopo una stagione poco fortunata in Catalogna, il giocatore si è trasferito in Arabia Saudita lato Al-Ahli.
Ex Milan, Kessié al termine di Curaçao-Costa d'AvorioIntervistato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', Kessié ha sponsorizzato un suo trasferimento alla Juventus, affermando di essere ancora un ottimo colpo di mercato.
“Ho sentito le voci sulla Juventus. In questo momento penso solo al Mondiale, ma una cosa è certa: sono un ottimo colpo di mercato. Sono in gran forma, sto giocando il Mondiale e soprattutto sarò svincolato. Difficile chiedere di meglio. È normale che ci siano tante squadre su di me, hanno ragione a cercarmi. Al momento, però, per altri cinque giorni resto un giocatore dell’Al-Ahli. Dopo la partita dei sedicesimi ci vedremo e vi dirò qualcosa in più. Il mio procuratore è al lavoro e le chiamate sono davvero tante. Ripeto, è logico: alle mie condizioni fisiche ed economiche mi prenderei anche io”.
Kessié, futuro in Serie A? Ecco cosa filtraIl contratto di Kessié con l'Al-Ahli andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il giocatore sarà libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Il sogno del centrocampista italiano sarebbe quello di tornare in Europa, anche abbassandosi lo stipendio rispetto a quanto ha percepito negli anni in Arabia. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il giocatore si sarebbe proposto alla Juventus prima del licenziamento di Comolli, ma la possibilità di vederlo in bianconero la prossima stagione non sarebbe da escludere.
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