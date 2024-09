Kaká: “Mi piace tantissimo Leao. Gli faccio questo augurio speciale”

Ricardo Kaká, ex grande giocatore del Milan, ha parlato di Rafael Leao, numero 10 del Diavolo di Paulo Fonseca. Ecco le sue dichiarazioni

Ricardo Kaká, classe 1982, ex grande attaccante del Milan (104 gol in 307 partite in sette stagioni nelle quali ha vinto sei trofei di squadra più vari premi individuali, incluso il Pallone d'Oro nel 2007), ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'SportMediaset'. Ecco, dunque, le parole del brasiliano su Rafael Leão.